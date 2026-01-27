27日10時現在の日経平均株価は前日比16.42円（0.03％）高の5万2901.67円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は664、値下がりは850、変わらずは81。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を123.01円押し上げている。次いで東エレク が22.06円、ファナック が13.37円、ＳＢＧ が12.84円、三菱商 が8.22円と続く。 マイナス寄与度は38.51円の押し下げでファストリ がトップ。以下、日東電 が19.05円、