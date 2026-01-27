1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の賃上げ施策や経済・産業政策、成長戦略、経済安全保障などに関する政策を紹介します。★ほかの政策ジャンルはこちら★（1）消費税と財政政策（2）物価高対策・生活支援（4）年金・医療・介護（5）教育・子育て（6）外交・安全保障（7）外国人政策・多様性社会※政党要件のいずれかを満た