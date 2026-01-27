アメリカのトランプ大統領は26日、韓国に対する相互関税や自動車関税などを15％から25％に引き上げると表明しました。アメリカと韓国は去年、相互関税と自動車関税を25％から15％に引き下げる一方、韓国がアメリカに3500億ドルの投資を行うことで合意しました。こうした中、トランプ大統領は26日、SNSで「アメリカは合意に沿って関税を迅速に引き下げた。なぜ韓国の国会は、これを承認しないのか」などと不満を示しました。その上