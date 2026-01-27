1月27日に公示、2月8日投開票の衆議院選挙。日本テレビは主要各党の公約・政策を、おもな政策ジャンル別にまとめました。この記事では、各党の物価高対策や、家計への生活支援（減税を含む）に関する政策を紹介します。（消費税については「(1)消費税と財政政策」に、社会保険料引き下げは主に「(4)年金・医療・介護」に、教育・子育て関連支援は「(5)教育・子育て」に別途まとめています）★ほかの政策ジャンルはこちら★（1）消