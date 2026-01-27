将棋の福間香奈六冠（清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花、33）が挑む棋士編入試験第1局が1月27日に行われ、午前10時に山下数毅四段（17）との対局を開始した。試験は、若手棋士5人と対戦する五番勝負。3勝を挙げれば合格となり、史上初の女性の棋士が誕生することになる。振り駒の結果、先手は福間女流六冠に決まった。【中継】山下四段VS福間女流六冠 注目の試験第1局（生中継中）福間女流六冠は、2022年に