【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は２６日、パレスチナ自治区ガザで最後の人質の遺体を発見し、遺族の元へ返還したと発表した。２０２３年１０月のイスラム主義組織ハマスによる奇襲では２５１人が拉致され、遺体を含めて全ての人質が返還されたことになる。米国が主導する和平計画に基づきガザが復興に向かうのかが焦点となる。発見されたのは、警察官の男性ラン・グビリさん。ハマスによる奇襲の際、非番だったが、イス