絶好調の俳優雀士が冴えまくっている。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月26日の第1試合でTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が試合開始早々の東1局に、悩ましい2択をズバリと当てて大物手を成就。ファンを盛り上げた。【映像】冴えてる萩原、選択をズバリと的中させた瞬間過去7シーズン、全てレギュラーシーズンでマイナスという苦しい年月を過ごした萩原だが、今シーズンは絶好調。試合前の時点でも堂々の3ケタプラスをマークしており