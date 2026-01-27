鳥取市の一軒家で火事があり、性別のわからない1人の遺体が見つかりました。住人の78歳の女性と連絡が取れておらず、警察が身元の確認を進めています。【映像】建物から激しい煙があがっている様子きのう午後6時ごろ、鳥取市片原の2階建て住宅で「建物の間から煙が見える」と通行人から119番通報がありました。警察と消防によりますと、ポンプ車など10台が出動し、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、住宅から性別