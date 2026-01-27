アメリカ中西部ミネソタ州で、移民取り締まりに抗議していた男性が連邦職員に射殺された事件をめぐり、トランプ大統領は26日、州知事や市長と電話で協議し、事態の沈静化を図っています。ミネソタ州ミネアポリスでは24日、移民の取り締まりに抗議していた看護師のアレックス・プレティさんが、連邦職員に射殺されました。現場の映像と政権側の説明に食い違いがあるとして批判が高まり、与党・共和党内からも懸念の声が出ています。