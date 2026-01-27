Disney＋（ディズニープラス）の人気ドラマ「メイド・イン・コリア」が、25年アジア太平洋地域の韓国オリジナルコンテンツ視聴1位を記録した。韓国メディアが報じた。同作は俳優ヒョンビン（43）とチョン・ウソン（52）が出演する歴史ドラマ。韓国の公営放送MBCは27日「70年代の混乱と跳躍が共存した大韓民国を背景に繰り広げられる巨大な事件を扱う作品」と説明した。ディズニープラスは26日「オリジナルシリーズ『メイド・イン・