三竿健斗が第2子誕生を報告サッカーJ1鹿島のMF三竿健斗が自身のインスタグラムを更新し、第2子となる次女が誕生したことを報告。妻でフリーアナウンサーの後藤晴菜に対し「命がけで頑張ってくれた」と感謝の言葉を送っている。三竿は新たに生まれた我が子の写真を投稿しながら「先日次女が生まれました」と報告。元日本テレビアナウンサーで、現在フリーの後藤に対し「命がけで頑張ってくれた妻に、心から感謝しています」とつ