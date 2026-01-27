昨年に開設した日本在住のファン向けの公式ファンクラブ「ＤｏｄｇｅｒｓＦａｎＣｌｕｂ」は２７日、都内で２６年シーズンに向けた展開および会員特典の詳細を発表した。２７日から新規入会受け付けを開始するという。ドジャースのビジネス戦略＆アナリティクス担当でバイスプレジデントのマイケル・スペトナー氏は、詳細発表会に出席し、「ここ数年、日本のファンの皆さんとお話しして楽しく過ごしてきた。大谷、山本、朗希