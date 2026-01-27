26日午後5時10分ごろ、札幌市清田区北野3条3丁目の2階建て住宅で、住人の無職奥山力夫さん（92）が雪下ろし中に屋根から転落し、搬送先の病院で死亡が確認された。札幌・豊平署によると、屋根の高さは約3.9メートルで、はしごがかかっていた。奥山さんは1人暮らしで、通行人が「ドスン」という音を聞き119番した。署が転落の詳しい状況を調べる。