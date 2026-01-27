スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 午前9：30、テレビ朝日系）の公式Xが25日に更新。声優の鈴村健一の出演を解禁した。【写真あり】鈴村健一が『ゴジュウジャー』厄災の大ボス役かわいい見た目も注目公式Xでは「厄災の大ボス レクス その声を演じるのは鈴村健一さん！！」と発表。「かわいらしい顔の裏に、一体どんな力を秘めているのか…」と意味深に予告し、「ついに厄災との運命を