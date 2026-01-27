レースクイーン（レースアンバサダー）の名取くるみ（29）が26日までにインスタグラムを更新。バニーガール姿に反響が寄せられている。名取はうさぎとハートマークのスタンプを添えて、胸元あらわなバニーガール姿を披露した。この投稿に「かわいい」「とても綺麗」「これは可愛いウサギさんです」「“本物”のバニーガールが存在した」「美しくて可愛い〜」などのコメントが寄せられている。