京都大学の医学部卒業でモデルとして活動し、国民民主党からの衆議院議員総選挙に出馬する意向を表明していた今井優里氏が26日、自身のSNSで「立候補を取りやめる決断をいたしました」と発表した。【写真】ホリエモンと共演する今井優里氏今井氏は23日に「一歩踏み出せる社会に変えていきたいと考えています」と立候補を表明。「踏み出したからには、全力で取り組みます」と決意をつづっていた。それから3日後、「立候補をす