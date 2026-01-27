芸術やスポーツなどさまざまな分野で活躍して栃木県のイメージアップに貢献した個人や団体をたたえる表彰式が２６日、宇都宮市内のホテルで開かれました。 「栃木県イメージアップ貢献賞」は県産業協議会が主催し、産業や芸術、教育、スポーツの４つの分野で全国大会で優勝などの成績を挙げ、県のイメージアップに貢献した個人や団体を表彰するもので今回で３５回目になります。 今回受賞した７人