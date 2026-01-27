きのう夜遅く、愛媛県松山市で倉庫兼住宅が全焼する火事があり、焼け跡から80代の夫婦とみられる2人の遺体が見つかりました。きのう午後11時50分ごろ、松山市平田町にある2階建ての倉庫兼住宅から火が出ていると消防に通報がありました。火はおよそ2時間半後にほぼ消し止められましたが、2階の住宅部分の寝室から2人の遺体が発見されました。この家には作道久志さん（89）と86歳の妻が2人で暮らしていて、警察は、見つかった遺体は