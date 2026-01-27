タレントの黒柳徹子（92）が27日放送のテレビ朝日系『モーニングショー』（月〜金 前8:00）にインタビュー出演。『徹子の部屋』でH＆Mなどファストファッションの服も着ることを明かした。【写真】「豪華」300点近いアクセサリーコレクションの一部を公開した黒柳徹子番組では『徹子の部屋』が50周年となるのに合わせ、羽鳥慎一が黒柳にインタビューし、50問の質問をぶつけた。YouTubeなどでファストファッションの店で買い