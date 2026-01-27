銃乱射のあったメキシコ中部グアナフアト州のサッカー場＝27日/Juan Moreno/Reuters（CNN）メキシコ中部グアナフアト州のサッカー場で25日に銃乱射事件があり、少なくとも11人が死亡、12人が負傷した。今回の事件は、凶悪犯罪が後を絶たない同地の現実を改めて見せつけた。25日の事件は同州サラマンカのサッカー場で発生。市長によると、武装集団が試合後に競技場に乱入して銃撃を始めた。動機は現時点で分かっておらず、州当局が