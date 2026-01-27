【「喧嘩番長 乙女 ダブルパック」Switch版】 発売日：2025年1月16日 参考価格：7,480円 セール価格：3,467円 Amazonにて、Nintendo Switch用拳で愛を語る恋愛アドベンチャー「喧嘩番長 乙女 ダブルパック」が特別価格で販売されている。セール価格は、参考価格から54%オフの3,467円。 「喧嘩番長 乙女」シリーズは、2005年から展開され