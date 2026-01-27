佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。「天気の予想」 天気は回復傾向です。朝は雲の多い所も、次第に晴れるでしょう。昼頃には青空が戻りそうです。北寄りの風が強めに吹くでしょう。 「気温はどうなのか？」 最高気温は9℃前後のところが多いでしょう。朝から日中にかけてほとんど気温が上がりません。朝よりも夜の方が寒くなりそうです。 「気温の移り変わり（福