今日27日(火)の夜から再び寒気の流れ込みが強まり、29日(木)から30日(金)は山陰や北陸で警報級の大雪となるおそれがあります。立ち往生など交通への影響に加えて、屋根からの落雪が起こりやすくなるためご注意ください。再び強烈な寒気が襲来今日27日(火)は低気圧が東北付近を通過したあと、次第に冬型の気圧配置に変わるでしょう。今夜は上空の寒気の流れ込みが再び強まり、29日(木)から30日(金)にかけては上空1500メートル付近で