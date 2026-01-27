音楽プロデューサーの武部聡志が手がけるスタジオジブリ音楽のトリビュートアルバム『ジブリをうたう その2（読み：に）』が、2月25日にリリースされる。その発売を記念した新たな取り組みとして、アルバム収録楽曲をモチーフにしたショートムービー『ジブリをうたう その2 ーふうとなぎの物語ー』が制作され、26日よりYouTubeで順次配信されることが発表された。【動画】『ジブリをうたう その2』ショートムービーショートム