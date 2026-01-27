柔らかなボールタッチと意表を突くパス。さらに得点力も兼ね備える。MF古長谷千博（24）には、攻撃にアクセントを加える新たなピースとして大きな期待がかかる。J2熊本では2年目だった昨季に10番を背負った。「強みは得点に関わること。セットプレーのキッカーも特長」との言葉を最も表しているのが昨季第23節の秋田戦。前半44分の左足ミドルは7月度のJ2月間ベストゴールに選ばれ、後半6分には正確な右足で直接FKをたたき込ん