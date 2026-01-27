バイエルンの日本代表DF伊藤洋輝が北中米ワールドカップ（W杯）について語った。この26歳DFは、2022年に行なわれたカタールW杯に出場。グループステージ第２戦のコスタリカ戦でピッチに立った。そして次の北中米W杯開幕まで残り約４か月半となったなか、日本代表のメンバーに選ばれれば自身２度目となる大舞台に向けて、次のように想いを明かす。「個人のコンディションを上げることは間違いなく必要です。怪我で離脱していた