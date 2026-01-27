警察車両が警察署に入る際に、原付バイクに乗った女性と衝突。女性は腕や足の骨を折るなどの重傷とみられています。警察車両が左折して署に入ろうとした際に、原付バイクを巻き込んだとみられています。１月２６日午後３時５０分頃、兵庫県尼崎市昭和通２丁目の国道で、尼崎南警察署に入ろうと左折した警察車両が、左から走ってきた原付バイクと衝突しました。この事故で、原付バイクに乗っていた６３歳の女性が腕や足の骨を