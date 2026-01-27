衆院選が27日に公示され、午前9時現在、新潟県内5つの小選挙区に19人が立候補しました。すべての区で与野党対決となっています。立候補者は以下の通り。（届け出順） ■新潟1区 西村 智奈美 候補(59)中道・前内山 航 候補(44)自民・新小池 幸夫 候補(53)参政・新伊藤 和成 候補(47)維新・新中村 岳夫 候補(50)共産・新 ■新潟2区 平井 恵里子 候補(47)参政・新金井 典子 候補(50)維新・新国定 勇人 候補(53)自