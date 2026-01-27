２７日に公示される衆院選では、与野党のベテランらが立候補せず、国会議員を引退する。自民党では菅義偉・元首相、遠藤利明・元五輪相、佐藤勉・元総務相、松本剛明・元外相らが政界を退く。菅氏は官房長官を歴代最長の７年８か月務めた後、２０２０年９月から２１年１０月まで首相を務めた。遠藤氏はスポーツ行政に明るく、党総務会長や選挙対策委員長も務めた。野党では、共産党の志位和夫議長が衆院選への出馬を見送る。今