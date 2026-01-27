佐々木世麗騎手（２２）＝園田・中塚猛厩舎＝は２７日、姫路競馬で５鞍に騎乗する。１レースの自厩舎ナットビーワンは休み明けを使いつつ調子が上がってきており勝機十分だ。１ＲナットビーワンＡ２ＲブロンドエールＢ３ＲヒーローエフエーＣ４ＲニシノウインドＣ６ＲラスクミソＣ（本紙評価）