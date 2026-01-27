テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２７日、同局系の長寿番組「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）を特集した。番組では「徹子の部屋」が放送開始から今年で５０周年を迎えるとあり、司会の羽鳥アナウンサー（５４）が黒柳徹子（９２）と対談。羽鳥アナが５０の質問をぶつけたＶＴＲを流した。その中で羽鳥アナは「『徹子の部屋』という一つの番組がなぜ５０年も続いているんですか？」とた