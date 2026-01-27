新千歳空港＝2024年5月、北海道千歳市新千歳空港を運営する北海道エアポートは27日、大雪でJRなど交通機関の運休が相次いだ影響で多くの旅客者が滞留し、約2千人が空港内で一夜を明かしたと発表した。26日は90便以上が欠航、同社は同日深夜にターミナルビル内を開放し、寝具を配布するなどした。新千歳空港では25日夜から26日にかけて、約7千人が足止めされていた。JR北海道によると、25日から新千歳空港に発着する快速エアポ