神奈川県横須賀市で26日、乗用車とトラックが正面衝突し、乗用車に乗っていた女性2人が死亡する事故があった。26日正午ごろ、横須賀市長瀬の路上で「乗用車とトラックが正面衝突」などと近くにいた人から110番通報があった。警察によると、路上を走っていた乗用車と対向車線を走っていたトラックが正面衝突し、乗用車に乗っていた飯島美津子さん（74）と林澄子さん（82）が意識不明のまま病院に運ばれ、まもなく死亡が確認された。