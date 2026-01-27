アメリカの半導体大手エヌビディアは26日、AI向けのクラウドサービスを手がけるアメリカの「コアウィーブ」に20億ドルを追加投資したと発表しました。エヌビディアは、コアウィーブの株を1株あたり87.2ドルで取得し、日本円でおよそ3000億円を追加投資したとしています。両社は、これまでも互いの強みを生かした関係を築いてきたとしていて、コアウィーブは、2030年までに5ギガワットを超える「AIファクトリー」と呼ばれるAI専用の