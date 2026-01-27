1月25日（日）放送の『有吉クイズ』では、新企画「お金にまつわるトークで目指せ総額10億円」を実施。矢口真里は、アダルト動画に関する振り込み詐欺の被害にあったことを明かし…。【映像】矢口真里にかかってきたという電話の内容今回は、お金にまつわるエピソードを披露し、そこに出てきた金額を加算して全員で合計10億円を目指す新企画。最近買った車の金額などのトークに続いて、矢口真里が「エッチな動画関係で…」と口を開