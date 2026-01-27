秋田内陸線は、除雪作業のため阿仁合ー角館の間で運転を見合わせています。再開の見通しはたっていません。秋田内陸縦貫鉄道によりますと、秋田内陸線の阿仁合－角館の間は除雪作業が難航しているため、27日は終日運休となっています。阿仁合－角館間は22日以降、大雪の影響で一部列車を除いて運休が続いています。運行再開の見通しは未定だということです。鷹巣ー阿仁合間は時刻表通り運行しています。運