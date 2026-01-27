ブラウブリッツ秋田は26日、MF石田凌太郎のXアカウント(@ryotaro131213)が第三者による不正アクセス(乗っ取り被害)を受けていることを報告した。同日時点で選手本人によるログインや投稿ができない状況だという。クラブは公式サイトで「石田選手のアカウントからダイレクトメッセージが届く、または不審な投稿・リンクが表示される場合は、いずれも選手本人による発信ではありません。閲覧・フォロー・返信・リンクのクリック