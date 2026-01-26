日本香堂が、グループ誕生450年に合わせ、次世代に向けた新フレグランスブランド「ナワズ（nowas）」を2月13日にローンチする。第1弾として「ナワズオードパルファム」（全4種、各15mL 各1万3200円）を立ち上げ、同日から開催する渋谷PARCOでのポップアップショップと、公式オンラインショップで販売する。【画像をもっと見る】ナワズのブランド名は、「今（NOW）」と「過去（WAS）」を、「和（WA）」の精神でつなぐというコ