27日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比37.0％減の686億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.6％減の366億円となっている。 個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ銀上場投資信託 が新高値。ＯｎｅＥＴＦ日本国債７－１０年 、インバウンド消費関連日本株（ネット