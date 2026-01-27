ＭＬＢ公式サイトは２５日（日本時間２６日）、ＭＬＢネットワークが伝えた「Ｔｏｐ１００ＲｉｇｈｔＮｏｗ！」を大きく特集した。同調査は２２日（同２３日）に１０位から１位までを発表し、ついに完全版となった。なかでも注目は２０２５年のランキングから大きく順位を上げドジャースの山本由伸投手（２７）だ。山本は１３位で２５年の６３位から５０ランクアップした。これは５９位から４位に順位を上げたマリナーズ