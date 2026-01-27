◆姫路競馬４日目（１月２７日）《小牧太》２０勝。お薦めはビナホイアン（１０Ｒ）で「追い切りで動いた」（◎）。イデアールマッチ（９Ｒ）は「調子は変わらず」（○）。イザグリーンライト（１１Ｒ）も「強い相手にどこまで戦えるか」（○）。《下原理》９勝。スマートビーナス（６Ｒ）に力が入る。「勝利まであと一歩のところにきている」（◎）。サクラヴィグール（３Ｒ）は「手堅くまとめているので」（○）。メ