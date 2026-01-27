ＭＬＢ公式サイトは２６日（日本時間２７日）、現時点でドジャースにいるオールスター経験者１３人をランク付けし、大谷翔平投手（３１）を第１位とした。同サイトは「ドジャースが（このオフに）タッカーと契約して以来、こうした不満を聞いてきたことだろう。『ドジャースはオールスター選手を全員集めた！』と。だが、ここでそれは事実ではないと伝えたい。ドジャースは全てのオールスター選手を手にしているわけではない。