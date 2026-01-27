青瓦台（チョンワデ、韓国大統領府）は27日、トランプ米大統領が韓国製品に対する関税を貿易合意以前の水準に再び引き上げると明らかにしたことと関連し、「米国政府から公式な通知を受けていない」とコメントした。青瓦台報道官室はこの日、「トランプ米大統領はトゥルースソーシャルに韓国国会の対米戦略投資特別法上程遅延を理由に自動車の品目関税と相互関税を15％から25％に引き上げると投稿した。米国政府から公式な通知や細