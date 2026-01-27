群馬県伊勢崎市でトラックを運転していた男が親子3人を死亡させたなどの罪に問われている裁判で、男は3人の名前について「覚えていません」と答えました。【映像】鈴木被告が運転していたトラックのドライブレコーダー鈴木吾郎被告（71）はおととし、トラックで対向車線にはみ出し塚越湊斗くん（2）と父親の寛人さん（26）、祖父の正宏さん（53）を死亡させたなどの罪に問われています。鈴木被告は飲酒運転を否認し、事故は