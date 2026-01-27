俳優の石田ゆり子（56）が26日、Instagramを更新。自宅でペットたちがくつろぐ「なんでもない日常」を公開し、反響を呼んでいる。【映像】生活感あふれる自宅（複数カット）これまでInstagramで、飼い猫たちが入室禁止だという“秘密の部屋”や、日差しが差し込むリビングでくつろぐ様子、さらにはバスタオルが干された部屋など、生活感あふれる自宅の風景を発信してきた石田。リビングでくつろぐ“なんでもない日常”を公開