【ワシントン共同】トランプ米大統領は26日、自身の交流サイト（SNS）で「ベネズエラが政治犯を急速に釈放している」と述べ、評価した。ロドリゲス暫定大統領らベネズエラ指導部が人道的措置に同意したとして「感謝したい」と表明した。トランプ氏は、釈放のペースがさらに加速するとの見通しを示した。ベネズエラではマドゥロ政権下で治安当局が政権に批判的な野党支持者や記者らを次々に拘束。米政権が釈放を求めて圧力を