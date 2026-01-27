２７日公示の衆院選では、自民党と日本維新の会の与党が総定数（４６５）の過半数となる２３３議席を獲得できるかどうかが焦点となる。前回衆院選での惨敗以降、少数与党として国会運営に苦しんだ自民が過半数からの積み増しを狙うのに対し、中道改革連合など野党は議席を奪って対抗したい考えだ。（森山雄太）２３３…過半数「いまのように１人や２人が欠席したら大事な法案も可決されないのは非常に不安定だ」。首相は２６日