アメリカ・ミネソタ州で移民を摘発する連邦職員による銃撃事件が相次いでいることを受け、トランプ大統領は26日、ミネソタ州知事と電話会談するなど強硬だった姿勢を変化させました。トランプ大統領は26日、SNSで、ミネソタ州のウォルズ知事と電話会談したことを明らかにし、「非常に良い会話だったし、我々の考え方はほぼ一致しているようだ」と投稿しました。一方、ウォルズ知事も「実りある電話会談だった」とした上で、トラン