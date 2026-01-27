パリ・サンジェルマン（PSG）は27日、バルセロナからU−18スペイン代表MFドロ・フェルナンデスが完全移籍加入することを発表した。契約期間は2030年6月30日までで、背番号は「27」に決定。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏によると、PSGはバルセロナが設定していた契約解除金の600万ユーロ（約11億円）を上回る820万ユーロ（約15億円）を支払い獲得へ漕ぎ着けたようだ。ドロは2008年