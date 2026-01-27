衆議院議員選挙が27日公示され、長崎3区には午前9時現在、2人が立候補を届け出ています。 立候補したのは届け出順に 自民・前職の金子 容三 候補(42) 中道・新人の田粼 耕太 候補(43) の2人です。 立候補の届け出は、午後5時まで受け付けられます。